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Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı
Osmaniye'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...
Osmaniye'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...