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Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

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Giriş: 26.01.2021 14:46
Güncelleme:26.01.2021 16:02
Osmaniye'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...

Osmaniye'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...

Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı KIŞ ORTASINDA ASMA ÜZÜM VERDİ! NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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