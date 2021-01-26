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Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte ihbar hattına gelen o görüntüler...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

Kış ortasında üzüm hasadı yaptı. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntünün adresi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi.

Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi.

Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

Evin bahçesinden balkona uzanan asması ocak ayında üzüm verdi.

Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı

Hüseyin Karakuş, kışın üzüm hasat etmenin şaşkınlığını yaşadı. Karakuş, "Mevsimler şaşırdı galiba, ben de üzümü görünce şaşırdım." dedi.

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