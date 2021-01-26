Kış ortasında asma üzüm verdi! Neye uğradığını şaşırdı
Osmaniye'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi. Evin bahçesinden balkona uzanan asması Ocak ayında üzüm verdi. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...
YAŞAM A Haber
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Kış ortasında üzüm hasadı yaptı. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntünün adresi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi.
Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bitkileri de etkiledi.
Evin bahçesinden balkona uzanan asması ocak ayında üzüm verdi.
Hüseyin Karakuş, kışın üzüm hasat etmenin şaşkınlığını yaşadı. Karakuş, "Mevsimler şaşırdı galiba, ben de üzümü görünce şaşırdım." dedi.