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Kış mevsimi başlıyor mu? Kar yağışları Türkiye'nin Batı sınırına ne zaman gelecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 30.11.2020 17:20
Güncelleme:30.11.2020 17:30
Doğu bölgelerde kış bir süredir kendini gösteriyor ancak, Batı'ya kış ne zaman gelecek? Bulgaristan'ı beyaza bürüyen kar Türkiye sınırlarına da geliyor mu? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı meteoroloji mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu bölgelerde kış bir süredir kendini gösteriyor ancak, Batı'ya kış ne zaman gelecek? Bulgaristan'ı beyaza bürüyen kar Türkiye sınırlarına da geliyor mu? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı meteoroloji mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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