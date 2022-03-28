Kırşehir’de kayıp sevgililerden Şeyma’nın cesedi elleri kelepçeli bulundu, Hasan’ı arama çalışmaları devam ediyor! Dehşete düşüren detay

Kırşehir'de 3 gündür haber alınamayan Şeyma Demir'in cesedi bulundu. Olaya ilişkin iki şahıs tutuklanırken yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Talihsiz genç kız Şeyma Demir'in cesedi bulunduğunda ellerinin kelepçeli, ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi. Şeyma'nın ensesinden silahla vurulduktan sonra nehre atıldığı belirlendi. Diğer taraftan kendisini polis gibi tanıtan ve Demir ile Aydoğan'ı öldürdüklerini belirten 2 şahıs tutuklanırken, Demir'in kayıp sevgilisi Hasan Aydoğan'ı arama faaliyetleri sürüyor.

Hasan Aydoğan ve sevgilisi olduğu ifade edilen Şeyma Demir, 25 Mart tarihinde saat 16.00 sularında bir araç ile ortadan kayboldu. Evlatlarına ulaşamayan aileler, durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş araç ihbarı aldı. İnceleme sonucunda arabanın Hasan Aydoğan'a ait olduğu tespit edildi. Emniyetin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

ŞEYMA'NIN CESEDİ KIZILIRMAK KIYISINDA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, drone ile Kızılırmak'ta arama yaptı. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

ELLERİNİ KELEPÇEYLE AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP…

Demir'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Demir'in bulunduğunda ellerinin kelepçeli, ayaklarının ise iple bağlı olduğu belirlendi. Şeyma'nın ensesinden tabancayla vurulduktan sonra nehre atıldığı tespit edildi. Babası besici olan Şeyma'nın kent merkezinde babaannesi ile yaşadığı öğrenildi.

Şeyma ile birlikte kaybolan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Aydoğan'ın kısa süre önce askerden geldiği ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtildi. Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın 2 yıldır sevgili oldukları ifade edildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şeyma Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Akçaağıl köyünde toprağa verilecek.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP ARAÇLARINA BİNMİŞLER

Öte yandan Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Sami A. ve Şefik E.'nin Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi. Ardından ise Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıkları belirlendi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerinin otomobili gören güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıkmasıyla şüphelilere ulaştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti.

"HENÜZ CESEDİMİZİ BULAMADIK"

Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.

"BİZİ ACIMIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIN"

Hasan Aydoğan'ın dayısı Ceylan Toklucu ise "Henüz cesedimizi bulamadık. Öğlen saatlerinde kızın cesedine ulaştık ama halen oğlumuzun cesedine ulaşamadık. Burada yoğun bir şekilde çalışma var. Lütfen rica ediyoruz. Bizi acımızla baş başa bırakın. Yanlış haberler yapmayın" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDILAR

Şeyma Demir'i (18) ile erkek arkadaşı kayıp olan Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.