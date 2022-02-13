13 Şubat 2022, Pazar
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Kırmızı ışıkta katliam! O anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobilde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.