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Kırmızı ışıkta katliam! O anlar böyle görüntülendi

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Giriş: 13.02.2022 17:13
Güncelleme:13.02.2022 17:15
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobilde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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