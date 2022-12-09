Kınya'da genç kıza akılalmaz tuzak! 2 müdür plan kurdu! Önce tecavüz sonra günlerce tecavüz...

Konya'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın ders notları yüksek olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk sahibi 35 yaşındaki Ahmet Mandal, günlerce tecavüz etti. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT üyesi olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Başından geçenleri anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, ardından da Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce tecavüz ettiğini söyledi. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri H.A. ile A.S.K.,'yı açığa alıp, harekete geçti.

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