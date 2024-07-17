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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Kazayı görenler gözlerine inanamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 09:52
Barselona'da görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi. 60 yolcunun bulunduğu servis aracı bakın tünel girişinde nasıl dik olarak asılı kaldı...

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