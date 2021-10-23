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Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner Olmak İster’deki Çernobil ve Fukuşima sorusu herkesi yanılttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 100 bin TL'lik sorusu | Kim Milyoner Olmak İster izle

Kim Milyoner Olmak İster’deki Çernobil ve Fukuşima sorusu herkesi yanılttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 100 bin TL'lik sorusu | Kim Milyoner Olmak İster izle

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Giriş: 23.10.2021 11:08
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ekim 2021 tarihli 956. bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" sorusuna kadın yarışmacı bakın hangi yanıtı vererek ters köşe oldu. İşte Milyoner'in tamamı...
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