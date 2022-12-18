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Kim Milyoner Olmak İster’de Jessica May ile Hasan Denizyaran yarıştı | 400.000 TL’lik o soruda geri çekildiler | Osman Sınav'dan yardım...
OSMAN SINAV'DAN TELEFON JOKERİ İLE YARDIM ALDILAR
Oyuncular Jessica May ve Hasan Denizyaran, 30 bin TL'lik soruda "Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt, Pars: Narkoterör" gibi birçok bomba yapıma imzasını atan usta yönetmen Osman Sınav'a kritik bir soru yönelttiler.
A: Güvercin Gerdanlığı
B: Mutluluğun Kazanılması
C: Kalplerin Keşfi
C: Tıbbın Kanunu
DORĞU YANIT: (A) Güvercin Gerdanlığı
MİLYONER'DE 400 BİN TL'LİK "NBA" SORUSU
SORU: 1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?
A: Michael Jordan
B: Magic Johnson
C: Shaquille O'neal
D: Larry Bird
Oyuncular Jessica May ve Hasan Denizyaran 400 bin TL'lik bu NBA sorusuna yanıt vermeyerek 200.000 Türk Lirası'nı alarak yarışmadan çekildiler.
İŞTE SORUNUN YANITI: CEVAP: (A) Michael Jordan.