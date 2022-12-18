Kim Milyoner Olmak İster’de Jessica May ile Hasan Denizyaran yarıştı | 400.000 TL’lik o soruda geri çekildiler | Osman Sınav'dan yardım...

Ünlü ve yakışıklı oyuncu - sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de fırtınalar gibi esen bilgi yarışması, "Kim Milyoner Olmak İster?" 1000'inci programı ile ünlüleri ağırladı. Yalnız Kurt dizisinin 'MERYEM'i Brezilyalı oyuncusu ve model Jessica May ile Yalnız Kurt dizisinin 'ALTAY'ı oyuncu Hasan Denizyaran, atv dizisi ALDATMAK'ın oyuncuları Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy ) ve Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), diğer yandan yine Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin genç ve başarılı oyuncuları "ASİYE" Su Burcu Yazgı Coşkun ve "DORUK" Onur Seyit Yaran "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmacısı oldu. Büyük heyecan yaratan Jessica May ve Hasan Denizyaran 400.000 TL'lik o soruda geri çekildi. Ayrıca iki oyuncu "Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt, Pars: Narkoterör" gibi birçok bomba yapıma imzasını atan usta yönetmen Osman Sınav'a kritik bir soru yönelttiler. İşte o sorular ve yanıtlar...

OSMAN SINAV'DAN TELEFON JOKERİ İLE YARDIM ALDILAR

Oyuncular Jessica May ve Hasan Denizyaran, 30 bin TL'lik soruda "Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt, Pars: Narkoterör" gibi birçok bomba yapıma imzasını atan usta yönetmen Osman Sınav'a kritik bir soru yönelttiler.

A: Güvercin Gerdanlığı

B: Mutluluğun Kazanılması

C: Kalplerin Keşfi

C: Tıbbın Kanunu

DORĞU YANIT: (A) Güvercin Gerdanlığı

MİLYONER'DE 400 BİN TL'LİK "NBA" SORUSU

SORU: 1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

A: Michael Jordan

B: Magic Johnson

C: Shaquille O'neal

D: Larry Bird

Oyuncular Jessica May ve Hasan Denizyaran 400 bin TL'lik bu NBA sorusuna yanıt vermeyerek 200.000 Türk Lirası'nı alarak yarışmadan çekildiler.

İŞTE SORUNUN YANITI: CEVAP: (A) Michael Jordan.