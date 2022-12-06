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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya ulaşan Batu Alıcı duygularını A Haber'e anlattı

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Giriş: 06.12.2022 07:59
atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. 20 yaşındaki Batu Alıcı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı. Batu Alıcı, yarışmada yaşadığı heyecan dolu o anları A Haber'e anlattı.
Batu Alıcı duygularını A Haber’e anlattı
Batu Alıcı duygularını A Haber'e anlattı
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