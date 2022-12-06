Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya ulaşan Batu Alıcı duygularını A Haber'e anlattı

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. 20 yaşındaki Batu Alıcı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı. Batu Alıcı, yarışmada yaşadığı heyecan dolu o anları A Haber'e anlattı.