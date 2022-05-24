24 Mayıs 2022, Salı
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Kiloyla altın taktılar! Hakkari'de düğünde geline ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Hakkari’de Üzümcü köyüne bağlı Derav Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Çiftçi ile Tuba Egin dünya evine girdi. Çift düğünlerini evlerinin önünde gerçekleştirdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2 milyon 200 bin TL ve 2,5 kilo değerinde altın takıldı.