Kilis'te "Çiftçiye Hayat Olsun" projesinde 10 bin fidan toprakla buluştu
Giriş: 24.11.2025 22:57
Kilis'in merkez ilçesine bağlı Acar köyünde "Çiftçiye Hayat Olsun" projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kalyon Vakfı'nın destekleriyle binlerce fidan dikildi. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ali Deniz, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla 1 milyon fidan bağışı yaptıklarını belirterek, "Bu önemli protokolle başlattığımız kampanya kapsamında 1 milyon fidanın 300 binini ağırlıklı olarak deprem bölgesinde toprakla buluşturduk" dedi.
