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Kılıçla pasta kesen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sosyal medyada alay konusu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2022 17:12
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı görkemli bir düğüne imza attı. Geçtiğimiz ekim ayında sade bir törenle nikah masasına oturan ikili, Çırağan Sarayı'nda düğün yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan sosyetik çiftin düğününde mesafeli dansları ve kılıçla pasta kestikleri an gündeme bomba gibi düştü. Hacı ile Nazlı'ya, "Pasta yıkılacak sandım irkildim" , "Bir sonraki düğün ne zaman?" şeklinde yorumlar yapıldı.
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