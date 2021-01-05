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Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Figürü görünce duygulandı

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Giriş: 05.01.2021 12:52
Güncelleme:05.01.2021 17:29
Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi KESTİĞİ KAYISI AĞACINDAN ÇIKAN HAYRETE DÜŞÜRDÜ! GÖRENLER SATIN ALMAK İSTEDİ

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