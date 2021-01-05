Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Figürü görünce duygulandı

Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?