06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:29
  • 1
  • 153
Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 153
Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı kasabasında ilginç bir olay yaşandı.

  • 3
  • 153
Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Odun ve ağaç doğramacılığı yapan duran İlbay kestiği ağacın ortasında ay yıldız figürü olduğunu fark etti.

  • 4
  • 153
Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

  • 5
  • 153
Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi

GÖREN SATIN ALMAK İSTEDİ

Ağacın fotoğrafını görenler İlbay'ı arayarak ağacı satın almak istedi.