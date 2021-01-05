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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi Kestiği kayısı ağacından çıkan hayrete düşürdü! Görenler satın almak istedi Son dakika haberi... Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı? Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:29
Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi.
Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı? GALERİ DEVAM EDİYOR
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı kasabasında ilginç bir olay yaşandı.
Odun ve ağaç doğramacılığı yapan duran İlbay kestiği ağacın ortasında ay yıldız figürü olduğunu fark etti.
Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.
GÖREN SATIN ALMAK İSTEDİ
Ağacın fotoğrafını görenler İlbay'ı arayarak ağacı satın almak istedi.