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Keşkek nasıl yapılır?

Keşkek nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 14:16
Samsun'un Salıpazarı ilçesine has yöresel lezzetlerden keşkek tadı ile damak çatlatıyor. Sofraların baş tacı olan keşkek düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi durumunda. Peki keşkek nasıl yapılır? Tadını neyden alıyor? Ekibimiz bu soruların yanıtı sizler için araştırdı.
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