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Keşiş yengecin kabuğu cam şişe

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Giriş: 24.01.2021 08:27
Güncelleme:24.01.2021 08:48
Tayland'da ilginç görüntüler kaydedildi. Görüntüyü ilginç kılan yumuşak gövdelerini korumak için kabuk arayışına çıkan bir keşiş yengecinin tercihi. Bakın neyi sahiplendi?

Tayland'da ilginç görüntüler kaydedildi. Görüntüyü ilginç kılan yumuşak gövdelerini korumak için kabuk arayışına çıkan bir keşiş yengecinin tercihi. Bakın neyi sahiplendi?

Keşiş yengecin kabuğu cam şişe KEŞİŞ YENGECİN KABUĞU CAM ŞİŞE

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