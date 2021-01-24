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Keşiş yengecin kabuğu cam şişe
Tayland'da ilginç görüntüler kaydedildi. Görüntüyü ilginç kılan yumuşak gövdelerini korumak için kabuk arayışına çıkan bir keşiş yengecinin tercihi. Bakın neyi sahiplendi?
Tayland'da ilginç görüntüler kaydedildi. Görüntüyü ilginç kılan yumuşak gövdelerini korumak için kabuk arayışına çıkan bir keşiş yengecinin tercihi. Bakın neyi sahiplendi?