Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' lakaplı şarkıcının kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar suç örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Örgüt yöneticisi Serdar Sarmusak’ı azmettirmekten yargılanan Durmaz suçlamaları kabul etmezken, ‘Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim’ dedi.