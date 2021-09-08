Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Nermin Sokak üzerinde bulunan içerisinde orman ürünlerinin yer aldığı bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısına sirayet etti. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN