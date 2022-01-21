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Kenya'da eşine az rastlanan olay! Fil ikiz doğurdu

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Giriş: 21.01.2022 09:27
Kenya’da benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu. Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1’ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006’da meydana geldiği aktarıldı.
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