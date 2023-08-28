Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Acıdan değil kazanamadığından ağladı

Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası ağlamaya başlayan Zayn'ı babası Kenan Sofuoğlu teselli etti. Tekrar piste çıkan küçük sporcu yarışı kazanırken Sofuoğlu "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...