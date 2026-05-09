Gülistan Doku cinayetinde kan donduran ayrıntı! Sır perdesi 1+1 dairede mi aralanıyor?

Tunceli'de yaklaşık 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir perde açılıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarda, soruşturmanın seyrini değiştirecek 1+1 daire detayını ve bu dairenin HTS ile MASAK raporları üzerinden nasıl mercek altına alındığını aktardı. İşte Türkiye'nin kilitlendiği o dosyada yaşanan son dakika gelişmeleri...