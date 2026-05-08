Bakan Çiftçi A Haber'de: Zehir tacirlerine fırsat verilmeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında güvenlik politikaları, organize suçlarla mücadele ve toplumsal huzura ilişkin önemli mesajlar verdi. Savunma sanayisinde yerli üretim oranının yüzde 80 seviyesine çıktığını açıklayan Çiftçi, trafik kazalarının Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık yük getirdiğini söyledi. Uyuşturucu şebekeleri ve “yeni nesil” suç yapılanmalarına karşı operasyonların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, siber suçlardan sokak çetelerine kadar tüm tehdit unsurlarına karşı kararlı mücadele yürütüleceğini ifade etti.