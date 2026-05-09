Yerli ve milli gurur SAHA EXPO 2026’da muhteşem final: Kapılar vatandaşa açıldı!

Dünya savunma sanayiinin kalbinin attığı, Türkiye’nin teknoloji hamlesinin en büyük vitrini olan SAHA EXPO 2026’da büyük final günü geldi çattı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA, SİHA, Kızılelma ve yüzlerce savunma sisteminin gövde gösterisi yaptığı dev fuar, son gününde kapılarını vatandaşlara açtı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, İstanbul’da düzenlenen ve rekorların altüst edildiği organizasyondaki son durumu ve o müthiş atmosferi canlı yayında aktardı.