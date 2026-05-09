Saldırı sonrası ilk işaret! Mücteba Hamaney ekrana mı çıkacak?

İran’da uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney’e ilişkin dikkat çeken açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İranlı yetkililer, 28 Şubat’taki saldırıda yaralandığı öne sürülen Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu duyururken, Tahran kulislerinde “yakında kameralar karşısına çıkabilir” değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve İran yönetimindeki kritik hareketliliğe ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı. ABD ile İran arasında sıcak temasların sürdüğü süreçte, Mücteba Hamaney’in vereceği olası mesajın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği belirtiliyor.