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Kenan Işık için ilk tören bugün AKM'de yapılacak

Kenan Işık için ilk tören bugün AKM'de yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 10:37
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.
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