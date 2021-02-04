04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 09:54
Güncelleme:04.02.2021 12:14
Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Kemal Sunalın efsane filmleri Salako ve Davaronun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali... KEMAL SUNAL'IN EFSANE FİLMLERİ SALAKO VE DAVARO'NUN ÇEKİLDİĞİ YERLER ŞİMDİ NASIL? İŞTE YEŞİLÇAM FİLMLERİNİN ÇEKİLDİĞİ YERLERİN SON HALİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekmekte hile var!
Ekmekte hile var!
Yeşilçam'ın uğrak yeri
Yeşilçam'ın uğrak yeri
Ölüm videosunun perde arkası
Ölüm videosunun perde arkası
Çakarlı çete operasyonu
"Çakarlı çete" operasyonu
Ayakkabısından patlayıcı çıktı
Ayakkabısından patlayıcı çıktı
Türkiye'nin nüfusu ne kadar?
Türkiye'nin nüfusu ne kadar?
Cani koca! Sokak kan gölüne döndü
Cani koca! Sokak kan gölüne döndü
Okulda meteor paniği
Okulda meteor paniği
Gökyüzünde esrarengiz yüz
Gökyüzünde esrarengiz yüz
3 Şubat verileri açıklandı! Vaka sayısı 8 bini aştı
3 Şubat verileri açıklandı! Vaka sayısı 8 bini aştı
Bağcılar'da korkunç kaza! TIR devrildi
Bağcılar'da korkunç kaza! TIR devrildi
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Daha Fazla Video Göster