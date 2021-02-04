Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.