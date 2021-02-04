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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...
Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.