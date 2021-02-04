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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte Yeşilçam mekanlarının son halleri...

A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:15
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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

İzlemekten bıkmadığımız Yeşilçam filmlerinin o sahneleri işte burada çekildi.

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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

İnceğiz Köyü'nde Karasu deresinin yatağında bulunan yapılar görenleri maziye götürüyor.

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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

1974 yılında Salako'ya 1981'de ise Davaro'ya ev sahipliği yapan İnceğiz Mağaraları İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri.

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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan İnceğiz Mağaraları insan eli ile oyularak yapılan tarihi miraslarımızdan.

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Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali...

4 katlı olan mağaraların duvarları ise bazı ziyaretçiler tarafından zarar görse de tarihi dokusunu koruyor.

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