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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali... Kemal Sunal'ın efsane filmleri Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin son hali... Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako ve Davaro'nun çekildiği yerler şimdi nasıl? İnsan eliyle oyularak yapılan tarihi İnceğiz mağaraları görenleri büyülüyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte Yeşilçam mekanlarının son halleri... Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:15
İzlemekten bıkmadığımız Yeşilçam filmlerinin o sahneleri işte burada çekildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İnceğiz Köyü'nde Karasu deresinin yatağında bulunan yapılar görenleri maziye götürüyor.
1974 yılında Salako'ya 1981'de ise Davaro'ya ev sahipliği yapan İnceğiz Mağaraları İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri.
Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan İnceğiz Mağaraları insan eli ile oyularak yapılan tarihi miraslarımızdan.