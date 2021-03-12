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Kemal Arıkan 39 yıl önce şehit edildi! Neler yaşanmıştı?

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Giriş: 12.03.2021 09:38
Güncelleme:12.03.2021 09:49
Türkiye, bugüne kadar Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit verdi. Onlardan biri de, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'dı.

Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982 sabahı saat 09:40 civarında, işe gitmek üzere arabasına bindi. koruması veya polisi yoktu. Arabasını kendisi kullanıyordu. Evinin 100 metre kadar ilerisindeki kavşakta durduğunda, pusuda bekleyen 19-20 yaşlarında iki kişi arabaya yaklaştı ve biri ön camdan, diğeri kapı penceresinden olmak üzere arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden arıkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Katiller yakında bekleyen beyaz bir arabaya binerek uzaklaştılar.

Arıkan'ın koruma istemesine rağmen Los Angeles polisinin bunu gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Suikasti Ermeni ESAK örgütü üstlendi.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba'nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti. Ancak Sasunyan hakkında, 38 yıl sonra salıverilmesine yönelik bir karar alındı. Kaliforniya Valisi ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıkladı. İşte bu karara Türkiye'den sert tepki geldi.

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