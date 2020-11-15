Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.