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Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?

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Giriş: 15.11.2020 09:09
Güncelleme:15.11.2020 13:08
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Keloğlan mağarası ‘kerameti’! Saçı olmayanlar ve dökülenler... RİVAYETİ DUYAN MAĞARAYA AKIN EDİYOR! KELOĞLAN MAĞARASI 'KERAMETİ'! SAÇI OLMAYANLAR VE DÖKÜLENLER...

Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?
Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?
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