Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Keloğlan mağarası ‘kerameti’! Saçı olmayanlar ve dökülenler...

KEL ÇOBAN EFSANESİ

Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır.

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