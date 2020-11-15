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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Keloğlan mağarası ‘kerameti’! Saçı olmayanlar ve dökülenler... Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Keloğlan mağarası ‘kerameti’! Saçı olmayanlar ve dökülenler...
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Rivayeti duyan mağaraya akın ediyor! Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Giriş Tarihi: 15.11.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 13:09
Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor.
Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.
DUYAN AKIN EDİYOR
Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek,
''Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar" dedi. KEL ÇOBAN EFSANESİ Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN