Kazdağı ormanları jandarmaya emanet

Balıkesir'de orman yangınları için alınan önlemler artırıldı. Kazdağları'nda ve ormanlık alanlarda jandarma komando, asayiş timleri, atlı devriyeler, TOMA'lar ve İHA'lar görev yapıyor. 7/24 esasıyla görev yapan timler oluşabilecek bir olumsuzluğu anında bildirerek müdahale edecek.