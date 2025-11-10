10 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Kazada ölen 17 yaşındaki yeğeninin eşyalarını olay yerinde gözyaşlarıyla topladı
Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralanırken motosiklette yolculuk yapan kadın öldü. Kazada ölen 17 yaşındaki Dilan Karataş'ın olay yerindeki eşyalarını göz yaşları içerisinde toplayan amcanın haliyse yürekleri dağladı.
