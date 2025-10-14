14 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Kaza yapan elektrikli araç alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.10.2025 13:23
Çin'de elektrikli bir araç kaza yaparak alev aldı. Kapıları kilitlenen araçtaki sürücü kurtarılamadı. Araçlardaki elektronik kapı kolları, güvenlik sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.
