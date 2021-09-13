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Kaza olmasa motosikletini alamayacaktı

İHA
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Giriş: 13.09.2021 11:23
Samsun’un Bafra ilçesinde 10 yıl önce çalınan motosiklet, Alaçam ilçesinde bir kazaya karışınca gerçek sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayı, 10 yıl önce Bafra ilçesinde meydana geldi. Koşuköy Mahallesi'nde ikamet eden Feriz Gündüz (47), ihtiyaçlarını almak için ilçe merkezini gitti. Burada motosikletini park edip, ihtiyaçlarını alan Gündüz, motosikletine binmeye gelince hayatının şokunu yaşadı. Motosikletinin yerinde olmadığını ve çalındığını fark eden Gündüz, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Yapılan tüm incelemelere rağmen motosiklet ve çalan kişiler bulunamayınca Feriz Gündüz kendisine başka bir motosiklet aldı. Yıllar önce çalınan motosikletinden umudunu kesen Gündüz’e Alaçam İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir telefon geldi. Daha önce kayıp-çalıntı ihbarında bulunduğu motosikletinin kazaya karıştığı ve gelip alması söylendi. Motosikletini yıllar sonra jandarmadan teslim alan Feriz Gündüz, ön taraftan hasar alan motosikletinin tamirini de kendi parasıyla yaptırdı.
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