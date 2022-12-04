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Kayseri’deki bit pazarına yoğun ilgi! Burada yok yok

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Giriş: 04.12.2022 12:30
Kayseri Melikgazi’de kurulan bit pazarı, vatandaşın bütün gereksinimlerini karşılıyor. Giysiden antikaya, araç parçalarından elektrik aletlerine kadar satışa sunulan pazar her kurulduğunda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıyor.
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