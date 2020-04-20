Kayseri'de yurttaki misafirlerden duygu ve övgü dolu sözler |Video

Irak ve Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kayseri'deki Melikgazi Yurdu'na yerleştirilmişti. Karantinadaki vatandaşlar, devlete ve tüm çalışanlara teşekkürlerini çekildikleri videolarla iletti.

Karantinadaki vatandaşlar KYK yurduna böyle övgü yağdırdı.

Irak ve Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kayseri'deki Melikgazi Yurdu'na yerleştirilmişti.

14 günlük karantina sürecini burada geçiren vatandaşlar, Türkiye'nin gücünden ve kaldıkları yurdun imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Gördükleri ilgiden memnun olan vatandaşlar, karantina süreci tamamlandıktan sonra evlerine gönderilecek.