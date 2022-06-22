22 Haziran 2022, Çarşamba
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Kayseri’de şoke eden olay! Tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu
Kayseri’ye tatil için köyüne giden Deniz Canpolat, tarlada yürürken parlak bir taş dikkatini çekti. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, araştırma yapmaya başladı. Üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu öğrendi.