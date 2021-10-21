21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları sapasağlam kaldı

Kayseri’de küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları sapasağlam kaldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 16:42
Güncelleme:21.10.2021 16:48
Kayseri Kocasinan’da bir binanın 13. katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü. Evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmaması ise ‘mucize’ dedirtti.

Geçen Pazar günü Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerindeki bir binanın 13. Katında bulunan bir evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

HER ŞEY YANDI, KUR'AN-I KERİM SAPASAĞLAM KALDI
Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'an-ı Kerim buldu. Kur'an'ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Facebook’un ismi değişiyor mu?
Facebook'un ismi değişiyor mu?
Ev küle döndü Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı
Ev küle döndü Kur'an-ı Kerim sapasağlam kaldı
Caddeyi saran köpüğün sebebi ortaya çıktı
Caddeyi saran köpüğün sebebi ortaya çıktı
Bursa’da fabrika yangını!
Bursa'da fabrika yangını!
Canlı yayın yaparken balıklara yem oldu!
Canlı yayın yaparken balıklara yem oldu!
İstanbul’da ’’Scooter’’ tartışması
İstanbul'da ''Scooter'' tartışması
Maymun firarda! Böyle yakaladı
Maymun firarda! Böyle yakaladı
Saç ekimi yaptırırken öldü: 4 zanlıya 6 yıl hapis
Saç ekimi yaptırırken öldü: 4 zanlıya 6 yıl hapis
’İnsanlık ölmedi’ haberi taksicilerin oyunu çıktı!
'İnsanlık ölmedi' haberi taksicilerin oyunu çıktı!
Oğlunu öldüren futbolcudan şoke eden sözler
Oğlunu öldüren futbolcudan şoke eden sözler
En uzun nehir kurudu
En uzun nehir kurudu
Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü
Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü
Daha Fazla Video Göster