22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 13:41
Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; 4,7'lik depremin merkez üssü Sarız ilçesi...
Kayseri’de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor!
Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor!
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
Boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı
Boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı
Bisiklet yolları otoparka döndü
Bisiklet yolları otoparka döndü
Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi
Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi
İzmir’de muhtarın zaferi!
İzmir'de muhtarın zaferi!
İstanbul’da su krizi! Mandalar otluyor
İstanbul'da su krizi! Mandalar otluyor
Rize’yi heyelan vurdu!
Rize'yi heyelan vurdu!
Çocukları odaya kilitledi! Sonrası dehşet
Çocukları odaya kilitledi! Sonrası dehşet
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!
Daha Fazla Video Göster