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Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 09:46
Son dakika deprem haberi... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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