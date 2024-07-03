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Kayseri ve Suriye'de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? İstihbarat servisleri devrede mi?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.07.2024 12:10
Kayseri'de başlayan ve çeşitli illere yayılan provokasyonlarda gözaltı sayısı 500'e yaklaştı. Yeni gözaltılar olacak mı? Tehlikeli provokasyonda ne amaçlandı? İstihbarat servisleri devrede mi? Başkan Erdoğan’ın Kabine sonrası açıklamaları ne anlam taşıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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