Kayıp Rojin'in son görüntüsü A Haber'de! Yurttan çıkıp uzaklaştı...

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Rojin'e ait olduğu tespit edilen eşarbın bulunduğu duyurdu. 13 gün sonra bulunan eşarp Van Gölü kıyısında tespit edildi. Diğer yandan Rojin'in son görüntüsü A Haber ekranlarında yayınlandı. Rojin o görüntülerde kaldığı öğrenci yurdundan çıkarak uzaklaşıyor. İşte o anlar...