06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu
Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu

Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 01:01
Olay, 17.00 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınamayan mobilyacı Murat Kaya’nın (54), yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Kaya’nın çalıştığı inşaatta inceleme yaptı. Yapılan aramada, Kaya asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından 54 yaşındaki Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu
Gece yarısı pompalı dehşet!
Gece yarısı pompalı dehşet!
Sancaktepe’de iki farklı kazada 8 araç hasar gördü
Sancaktepe'de iki farklı kazada 8 araç hasar gördü
Alkollü sürücü tramvay yoluna girdi!
Alkollü sürücü tramvay yoluna girdi!
Kuraklığın vurduğu Bursa’da yağan yağmur sevindirdi
Kuraklığın vurduğu Bursa'da yağan yağmur sevindirdi
Düzce’de beklenen yağış şiddetli başladı
Düzce’de beklenen yağış şiddetli başladı
Anne ayı ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı
Anne ayı ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı
Ege’de Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik
Ege'de Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik
Kuyuya düşen inek 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kuyuya düşen inek 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Otluk alandaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Otluk alandaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Demir korkuluklara tırmanın çocuk korkuluklardan düştü!
Demir korkuluklara tırmanın çocuk korkuluklardan düştü!
Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu
Kayıp olarak aranan işçi ölü bulundu
Çorlu’da silahla vurulan şahıs yaralandı
Çorlu'da silahla vurulan şahıs yaralandı
Daha Fazla Video Göster