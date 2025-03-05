05 Mart 2025, Çarşamba

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Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmaları! 14 KM uzaklıkta bir hırka bulundu

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmaları! 14 KM uzaklıkta bir hırka bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 09:43
Güncelleme:05.03.2025 10:24
Evdekilere “Belgrad Ormanı'na gidiyorum” dedi ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den, 2 Mart'tan bu yana haber yok. Bölgede dört koldan arama çalışması yapılıyor. Aramalar sırasında Ece Gürel'e ait bir sırt çantası ve içinde cep telefonu ile bir not defteri bulundu. Devam eden çalışmalarda 14 KM uzaklıkta bir de hırka bulundu. İşte tüm detaylar...
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Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmaları! 14 KM uzaklıkta bir hırka bulundu
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