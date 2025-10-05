Kayıp gençten 1,5 yıldır haber alamayan aile perişan

05 Ekim 2025, Pazar

Giriş: 05.10.2025 10:57
Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailesi, en son 1,5 yıl önce bir tv programında telefon bağlantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne , "Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" dedi.
