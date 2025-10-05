Kayıp gençten 1,5 yıldır haber alamayan aile perişan

Antalya'da 1,5 yıldır kayıp olan 26 yaşındaki Muhammet Akan'ın ailesi, en son 1,5 yıl önce bir tv programında telefon bağlantısıyla görüşebildikleri oğullarından bir daha haber alamadı. Gözyaşları içinde konuşan anne , "Bir anne olarak sesini duymak istiyorum, oğlumu istiyorum. Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" dedi.