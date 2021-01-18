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Kayıp doktor Uğur Tolun'dan acı haber

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Giriş: 18.01.2021 15:09
Güncelleme:18.01.2021 15:23
Son dakika haberi... Kartepe ilçesinde 13 Ocak'tan beri aranan doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika haberi... Kartepe ilçesinde 13 Ocak'tan beri aranan doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika: Kocaelinde 5 gündür kayıp olan doktor Uğur Tolun ölü bulundu SON DAKİKA: KOCAELİ'NDE 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN DOKTOR UĞUR TOLUN ÖLÜ BULUNDU
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