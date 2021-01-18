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Kayıp doktor Uğur Tolun'dan acı haber
Son dakika haberi... Kartepe ilçesinde 13 Ocak'tan beri aranan doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Son dakika haberi... Kartepe ilçesinde 13 Ocak'tan beri aranan doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.