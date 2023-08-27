Kavurucu sıcaklara 3 gün ara! Yarın azalması beklenen sıcaklık çarşamba geri gelecek

Kavurucu sıcaklıkların yarından itibaren etkisini azaltması bekleniyor. Ancak çok uzun sürmeyecek, tahminlere göre sıcak hava çarşamba günü geri gelecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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