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Kavurucu sıcaklara 3 gün ara! Yarın azalması beklenen sıcaklık çarşamba geri gelecek

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 09:03
Kavurucu sıcaklıkların yarından itibaren etkisini azaltması bekleniyor. Ancak çok uzun sürmeyecek, tahminlere göre sıcak hava çarşamba günü geri gelecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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