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Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 10:50
Bu hafta Suriye ve Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi bulacak. Güneydoğu'da bugünden itibaren sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Yağışlar önümüzdeki hafta etkisini kaybedecek. Türkiye sıcak hava dalgasından etkilenecek mi? Gelişmeleri A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.
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