17 Haziran 2022, Cuma
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Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak
Bu hafta Suriye ve Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi bulacak. Güneydoğu'da bugünden itibaren sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Yağışlar önümüzdeki hafta etkisini kaybedecek. Türkiye sıcak hava dalgasından etkilenecek mi? Gelişmeleri A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.