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Kavurucu sıcaklar geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 11:29
Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor. Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?  Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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