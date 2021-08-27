28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Kavurucu sıcaklar geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor. Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.